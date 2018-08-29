toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО

РБ Лейпциг – Зоря: передматчева прес-конференція Юрія Вернидуба

20:35 429 Читать на русском
РБ Лейпциг – Зоря: передматчева прес-конференція Юрія Вернидуба
Юрій Вернидуб / фото: ФК Зоря

Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб відповів на питання журналістів напередодні матчу проти РБ Лейпциг.

"Нас чекає досить серйозна гра. Це показав матч в Запоріжжі. РБ Лейпциг – дуже хороший, сильний клуб. Вдома ми грали 75 хвилин в не рівних складах. Нам вдалося зіграти на нуль. Сподіваюся, що завтра вилучення не повториться, хлопці будуть більш стриманими і настирливими в плані гри.

У Дмитра Хомченовського мікротравма. Сподіваюся, що він одужає до недільної гри проти київського Арсенала.

Зоря вилетіла у Лейпциг без Хомченовського та Громова

Ми всі знаємо, що потрібно забивати. Але спочатку необхідно забити, а потім будемо дивитися. Сподіваюся, що їх настрій передасться на гру. Повторюся, що Лейпциг – дуже серйозна команда. Якщо говорити чесно, то ми знаходимося на двох різних полюсах, і я не боюся це говорити. Але це не найважливіше. Все вирішується на футбольному полі, де футболісти можуть проявити себе з кращого боку і показати характер.

Сабо: Зоря не пройде РБ Лейпциг

В українському чемпіонаті багато футболістів, які хочуть проявити себе у нас або ж в Лізі Європи і виїхати в європейські клуби. Для нас Ліга Європи має значення. Точно так же, як і внутрішній чемпіонат. Ми не розділяємо ці два турніри. Нам важко грати на два фронти, але потрібно бути до цього готовими", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

Ліга ЄвропиКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

РБ Лейпциг - Зоря: Четвер 30 серпня 2018

РБ Лейпциг
до матчу
21
год
:
17
хв
Зоря
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи РБ Лейпциг - Зоря Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Роналду відмовився від виклику у збірну Португалії
    Італія — 19:561005 Роналду відмовився від виклику у збірну Португалії
18
год
:
47
хв
Уфа
17:00
Рейнджерс
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук