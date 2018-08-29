РБ Лейпциг – Зоря: передматчева прес-конференція Юрія Вернидуба

Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб відповів на питання журналістів напередодні матчу проти РБ Лейпциг.

"Нас чекає досить серйозна гра. Це показав матч в Запоріжжі. РБ Лейпциг – дуже хороший, сильний клуб. Вдома ми грали 75 хвилин в не рівних складах. Нам вдалося зіграти на нуль. Сподіваюся, що завтра вилучення не повториться, хлопці будуть більш стриманими і настирливими в плані гри.

У Дмитра Хомченовського мікротравма. Сподіваюся, що він одужає до недільної гри проти київського Арсенала.

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Ми всі знаємо, що потрібно забивати. Але спочатку необхідно забити, а потім будемо дивитися. Сподіваюся, що їх настрій передасться на гру. Повторюся, що Лейпциг – дуже серйозна команда. Якщо говорити чесно, то ми знаходимося на двох різних полюсах, і я не боюся це говорити. Але це не найважливіше. Все вирішується на футбольному полі, де футболісти можуть проявити себе з кращого боку і показати характер.

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В українському чемпіонаті багато футболістів, які хочуть проявити себе у нас або ж в Лізі Європи і виїхати в європейські клуби. Для нас Ліга Європи має значення. Точно так же, як і внутрішній чемпіонат. Ми не розділяємо ці два турніри. Нам важко грати на два фронти, але потрібно бути до цього готовими", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.