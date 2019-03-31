РБ Лейпциг – Герта – 5:0 – видео голов и обзор матча

РБ Лейпциг одолел Герту в 27 туре чемпионата Германии. Смотрите видео голов матча РБ Лейпциг – Герта на сайте "Футбол 24".

РБ Лейпциг не оставил Герте никаких шансов. Подопечные Ральфа Рангника 5 раз заставили голкипера берлинцев доставать мяч из сетки собственных ворот. Хет-трик на счету Поульсена, еще по голу забили Форсберг и Айдара.

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Лейпциг продолжает занимать третье место в турнирной таблице, имея 52 очка, Герта пока 10-я с 35 пунктами.