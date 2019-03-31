toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ФУЛХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - ЕСПАНЬЙОЛ

РБ Лейпциг – Герта – 5:0 – відео голів та огляд матчу

00:45 11 Читать на русском
РБ Лейпциг – Герта – 5:0 – відео голів та огляд матчу
РБ Лейпциг – Герта – 5:0 – відео голів та огляд матчу

РБ Лейпциг здолав Герту в 27 турі чемпіонату Німеччини. Дивіться відео голів матчу РБ Лейпциг – Герта на сайті "Футбол 24".

17’ Еміль Форсберг
27’ Юсуф Поульсен
57’ Юсуф Поульсен
62’ Юсуф Поульсен
64’ Амаду Айдара
 

РБ Лейпциг не залишив Герті жодних шансів. Підопічні Ральфа Рангніка 5 разів змусили голкіпера берлінців діставати м'яч із сітки власних воріт. Хет-трик на рахунку Поульсена, ще по голу забили Форсберг та Айдара.

РБ Лейпциг знищив Герту, Баварія дозволила Борусії Д стати одноосібним лідером: Бундесліга, матчі суботи

Лейпциг продовжує посідати третю сходинку в турнірній таблиці, маючи 52 очки, Герта поки 10-а з 35 пунктами.

Теги
Герта Герта Німеччина Відеоновини РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Герта
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
42
хв
Рома
16:00
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук