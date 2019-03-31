РБ Лейпциг – Герта – 5:0 – відео голів та огляд матчу

РБ Лейпциг здолав Герту в 27 турі чемпіонату Німеччини. Дивіться відео голів матчу РБ Лейпциг – Герта на сайті "Футбол 24".

РБ Лейпциг не залишив Герті жодних шансів. Підопічні Ральфа Рангніка 5 разів змусили голкіпера берлінців діставати м'яч із сітки власних воріт. Хет-трик на рахунку Поульсена, ще по голу забили Форсберг та Айдара.

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Лейпциг продовжує посідати третю сходинку в турнірній таблиці, маючи 52 очки, Герта поки 10-а з 35 пунктами.