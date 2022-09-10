РБ Лейпциг легко разгромил Боруссию Д в поединке 6 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Посреди недели "быки" потерпели разгром от Шахтера в ЛЧ (1:4), после чего уволили Доменико Тедеско и назначили Марко Розе. Новый наставник с победы над бывшей командой приступил к тренерской работе.

РБ Лейпциг после поражения Шахтеру разгромил Борусию Д, Бавария в добавленное время потеряла победу над Штутгартом