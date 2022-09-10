РБ Лейпциг – Боруссия Д – 3:0 – видео голов и обзор матча
23:14 - Читати українською
РБ Лейпциг легко разгромил Боруссию Д в поединке 6 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
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Посреди недели "быки" потерпели разгром от Шахтера в ЛЧ (1:4), после чего уволили Доменико Тедеско и назначили Марко Розе. Новый наставник с победы над бывшей командой приступил к тренерской работе.
РБ Лейпциг после поражения Шахтеру разгромил Борусию Д, Бавария в добавленное время потеряла победу над Штутгартом
РБ Лейпциг полностью переиграл дортмундцев, пропустивших трижды и не нанесших ни одного удара в створ ворот за поединок. Победа позволила "быкам" набрать 9 зачетных баллов и подняться на 10 место. Боруссия же осталась четвертой с 12 пунктами.
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