РБ Лейпциг легко розгромив Борусію Д у поєдинку 6 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Посеред тижня "бики" зазнали розгрому від Шахтаря в ЛЧ (1:4), після чого звільнили Доменіко Тедеско й призначили Марко Розе. Новий наставник з перемоги над колишньою командою розпочав тренерську роботу.

РБ Лейпциг після поразки Шахтарю розгромив Борусію Д, Баварія у доданий час втратила перемогу над Штутгартом

РБ Лейпциг повністю переграв дортмундців, які пропустили тричі й не завдали жодного удару у площину воріт за поєдинок. Звитяга дозволила "бикам" набрати 9 залікових балів та піднятись на 10 місце. Борусія ж залишилась четвертою з 12 пунктами.