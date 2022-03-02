Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев обратился к украинцам после присоединения к терробороне Киева.

"Как и говорил, я здесь в Киеве. Остался и останусь. Здесь буду защищать страну, где родились мои детишки. Призываю всех к миру. Ребята, украинцы, держитесь.

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Мы сила, мы молодцы, все это выдержим. Что в моих силах – все постараюсь делать, чтобы в этой стране был только мир", – поделился Алиев в своем Instagram.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

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