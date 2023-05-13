Разгромная победа Тухеля в видеообзоре матча Бавария – Шальке – 6:0
22:18 - Читати українською
Бавария сокрушила Шальке в 32 туре Бундеслиги. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
21’ Томас Мюллер
28’ Йозуа Киммих
50’ Серж Гнабри
66’ Серж Гнабри
80’ Матис Тель
90+2’ Нуссаир Мазрауи
21’ Томас Мюллер
28’ Йозуа Киммих
50’ Серж Гнабри
66’ Серж Гнабри
80’ Матис Тель
90+2’ Нуссаир Мазрауи
Кажется, Томас Тухель нашел ключи к Баварии. В трех матчах подряд лидер Бундеслиги одерживает победу. За три тура команда пропустила всего один гол. Против Шальке Бавария устроила настоящую голевую феерию. Аутсайдер не смог забить даже гол престижа.
Бавария в погоне за Салатницей уничтожила Шальке, Унион перестрелял Фрайбург и выжал конкурента из зоны Лиги чемпионов.
Команда Томаса Тухеля возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, имея в своем активе 68 баллов. Шальке находится на 16 строчке с 30 очками.
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