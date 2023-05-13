Баварія розтрощила Шальке у 32 турі Бундесліги. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Здається, Томас Тухель знайшов ключики до Баварії. В трьох матчах поспіль лідер Бундесліги здобуває перемоги. За три тури команда пропустила лише один гол. Проти Шальке Баварія влаштувала справжню гольову феєрію. Аутсайдер не зміг навіть забити гол престижу.

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Команда Томаса Тухеля очолює турнірну таблицю Бундеслиги, маючи у своєму активі 68 балів. Шальке перебуває на 16 сходинці з 30 очками.