Розгромна перемога Тухеля у відеоогляді матчу Баварія – Шальке – 6:0
22:18 - Читать на русском
Баварія розтрощила Шальке у 32 турі Бундесліги. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".
21’ Томас Мюллєр
28’ Йозуа Кімміх
50’ Серж Гнабрі
66’ Серж Гнабрі
80’ Матіс Тель
90+2’ Нуссаїр Мазрауї
21’ Томас Мюллєр
28’ Йозуа Кімміх
50’ Серж Гнабрі
66’ Серж Гнабрі
80’ Матіс Тель
90+2’ Нуссаїр Мазрауї
Здається, Томас Тухель знайшов ключики до Баварії. В трьох матчах поспіль лідер Бундесліги здобуває перемоги. За три тури команда пропустила лише один гол. Проти Шальке Баварія влаштувала справжню гольову феєрію. Аутсайдер не зміг навіть забити гол престижу.
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Команда Томаса Тухеля очолює турнірну таблицю Бундеслиги, маючи у своєму активі 68 балів. Шальке перебуває на 16 сходинці з 30 очками.
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