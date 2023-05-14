Металлист отчаянно борется за сохранение своего места в УПЛ. В 26-м туре харьковчане принимали одного из лидеров чемпионата. Встреча обернулась для Металлиста настоящим ужасом. Уже на первой минуте матча хозяева пропустили гол, дальше все стало только хуже. Заря смогла забить еще четыре мяча.

Заря разнесла Металлист: автогол на 25-й секунде, 2 пенальти и экс-динамовцы оставили Киев без реальных шансов на медали

Благодаря блестящей победе подопечные ван Леувена смогли оторваться от Динамо на восемь очков. Сейчас Зоря занимает третье место с 58 баллами. Металлист находится на предпоследнем месте, имея всего 22 очка.