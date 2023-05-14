Металіст відчайдушно бореться за збереження свого місця в УПЛ. У 26 турі харків'яни приймали одного з лідерів чемпіонату. Зустріч обернулася для Металіста справжнім жахом. Вже на першій хвилині матчу господарі пропустили гол, далі все стало тільки гірше. Зоря змогла забити ще чотири м'ячі.

Зоря знищила Металіст – автогол на 25-й секунді, 2 пенальті й екс-динамівці залишили Київ без реальних шансів на бронзу

Завдяки блискучій перемозі підопічні ван Леувена змогли відірватись від Динамо на вісім очок. Наразі Зоря посідає третю сходинку з 58 балами. Металіст перебуває на передостанньому місці, маючи всього 22 очки.