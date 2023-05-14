Розгромна перемога підопічних ван Леувена у відеоогляді матчу Металіст – Зоря – 0:5
16:49 - Читать на русском
Зоря переграла Металіст в рамках 26-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".
Едуардо Герреро 10’
Євген Шахов 21’
Максим Імереков 27’
Володимир Бражко 85’
10’ Едуардо Герреро
21’ Євген Шахов
27’ Максим Імереков
85’ Володимир Бражко
Металіст відчайдушно бореться за збереження свого місця в УПЛ. У 26 турі харків'яни приймали одного з лідерів чемпіонату. Зустріч обернулася для Металіста справжнім жахом. Вже на першій хвилині матчу господарі пропустили гол, далі все стало тільки гірше. Зоря змогла забити ще чотири м'ячі.
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Завдяки блискучій перемозі підопічні ван Леувена змогли відірватись від Динамо на вісім очок. Наразі Зоря посідає третю сходинку з 58 балами. Металіст перебуває на передостанньому місці, маючи всього 22 очки.
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