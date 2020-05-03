Разгром от ребят Вернидуба в видеообзоре поединка первенства Беларуси

Солигорский Шахтер разгромил Ислочь в рамках 7-го тура белорусского чемпионата. Видео забитых мячей и подробный обзор матча – в этой новости.

Беларусь, Высшая лига, 7-й тур

Шахтер Солигорск – Ислочь – 4:0

Голы: Лисакович, 15, 78, Подстрелов, 62, Бодул, 85

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"Горняки" повели в дебюте встречи, когда свою возможность реализовал Лисакович. В дальнейшем на поле шла равная борьба, а Шахтер окончательно склонил удачу на свою сторону во втором тайме.

Сначала Подстрелов закрепил преимущество хозяев на 62-й минуте. Через 15 минут Лисакович оформил дубль и довел счет до разгромного. А под занавес поединка последнее слово сказал Бодул.

Эта уверенная победа позволила подопечным Юрия Вернидуба подняться на 6-е место в чемпионате.