Розгром від хлопців Вернидуба у відеоогляді поєдинку першості Білорусі

Солігорський Шахтар розгромив Іслоч у рамках 7-го туру білоруського чемпіонату. Відео забитих м'ячів і детальний огляд матчу – в цій новині.

Білорусь, Вища ліга, 7-й тур

Шахтар Солігорськ – Іслоч – 4:0

Голи: Лисакович, 15, 78, Подстрєлов, 62, Бодул, 85

Українець став героєм дня у Білорусі – переможний дубль за дві хвилини та феєричний камбек

"Гірники" повели в дебюті зустрічі, коли свою нагоду реалізував Лисакович. Надалі на полі точилася рівна боротьба, а Шахтар остаточно схилив фортуну на свій бік у другому таймі.

Спочатку Подстрєлов закріпив перевагу господарів на 62-й хвилині. За 15 хвилин Лисакович оформив дубль і довів рахунок до розгромного. А під завісу поєдинку останнє слово сказав Бодул.

Ця впевнена перемога дозволила підопічним Юрія Вернидуба піднятися на 6-те місце в чемпіонаті.