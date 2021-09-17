"В футболе уровня национальных сборных значение имеет только результат! Петраков, не вызвав Малиновского на ближайшие матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины, показал, что не готов идти на компромиссы и добровольно отказался от услуг одного из сильнейших украинских футболистов современности.

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К сожалению, наша по-футбольному богата талантами, но так же по-футбольному скупа на возможности страна не может похвастаться большим количеством футболистов высокого класса. И разбрасываться такими – огромная роскошь, на мой взгляд. Но Петраков сделал свой выбор. Сделал свою ставку. И какие бы оценочные суждения мы все сейчас не озвучивали бы, правда будет одной.

Достигнет Петраков результата без Малиновского – будет на коне. Не достигнет – окажется, как говорил когда-то Андрей Ярмоленко, под конем. А мы все – без чемпионата мира 2022 года", – написал Вацко в своем Instagram.

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