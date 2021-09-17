"Розкидатись футболістами класу Маліновського – розкіш": Вацко – про ігнор хавбека Петраковим
Журналіст та коментатор Віктор Вацко одним із перших відреагував на рішення Олександра Петракова залишити Руслана Маліновського поза обоймою збірної України на матчі відбору до ЧС.
"У футболі рівня національних збірних значення має тільки результат! Петраков, не викликавши Маліновського на найближчі матчі проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини, показав, що не готовий іти на компроміси і добровільно відмовився від послуг одного із найсильніших українських футболістів сучасності.
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На жаль, наша по-футбольному багата на таланти, але так само по-футбольному скупа на можливості країна не може похвалитися великою кількістю футболістів високого класу. І розкидатися такими – величезна розкіш, на мій погляд. Але Петраков зробив свій вибір. Зробив свою ставку. І які б оціночні судження ми всі зараз не озвучували б, правда буде однією.
Досягне Петраков результату без Маліновського – буде на коні. Не досягне – опиниться, як казав колись Андрій Ярмоленко, під конем. А ми всі – без чемпіонату світу 2022 року", – написав Вацко у своєму Instagram.
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