"У футболі рівня національних збірних значення має тільки результат! Петраков, не викликавши Маліновського на найближчі матчі проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини, показав, що не готовий іти на компроміси і добровільно відмовився від послуг одного із найсильніших українських футболістів сучасності.

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На жаль, наша по-футбольному багата на таланти, але так само по-футбольному скупа на можливості країна не може похвалитися великою кількістю футболістів високого класу. І розкидатися такими – величезна розкіш, на мій погляд. Але Петраков зробив свій вибір. Зробив свою ставку. І які б оціночні судження ми всі зараз не озвучували б, правда буде однією.

Досягне Петраков результату без Маліновського – буде на коні. Не досягне – опиниться, як казав колись Андрій Ярмоленко, під конем. А ми всі – без чемпіонату світу 2022 року", – написав Вацко у своєму Instagram.

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