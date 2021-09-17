Исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков определился с обоймой игроков, которых будет использовать в следующих поединках квалификации на Мундиаль. Не обошлось без неожиданностей.

Петраков планирует задействовать в поединках против Финляндии (9 октября) и Боснии и Герцеговины (12 октября) минимум 25 игроков, которые вошли в основной список. Еще восемь исполнителей внесены в резервный, сообщает официальный сайт УАФ.

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Среди неожиданностей стоит отметить присутствие Владислава Калитвинцева и Александра Пихаленка в резервном списке, а также возвращение Георгия Бущана и Андрея Лунина. А вот в основном составе не нашлось места для Руслана Малиновского, у которого есть недоразумение с и.о. главного тренера.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Зоря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Игорь Харатин (Легия, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбик (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).

Резервный список: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия), Владислав Кочергин (Зоря), Владислав Калитвинцев (Десна), Александр Пихаленок (СК Днепр-1).

Заметим, сбор национальной команды начнется 4 октября в Киеве.

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