"Розбите травмами і вилученням Динамо зіпсувало Ренну свято". Французькі ЗМІ шоковані перемогою киян у Лізі Європи

Динамо на останніх хвилинах вирвало перемогу над Ренном у 3 турі групового раунду Ліги Європи. Французькі ЗМІ дуже здивовані таким результатом, зважаючи на кадрові проблеми української команди.

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Розбите травмами і вилученням Динамо виграло в Ренні. Бретонці ще декілька днів точно будуть шоковані від того, як вони примудрилися програти Динамо. Українці приїхали знекровлені травмами Бєсєдіна, Русина, Буено та Циганкова, а на 84-хвилині залишилися в меншості.

Вони лише двічі влучили в площину, але забили два голи: казковий постріл Кендзьори та удар Буяльського, з яким не впоралися Желен і Діалло. А Ренн з безлічі можливостей реалізував тільки одну.

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Урок – Ренн був жахливим у реалізації. На Роазон Парк не було розвідки, перші гольові шанси організувало Динамо. По перерві підопічні Сабрі Лямуші нарешті взяли гру під свій контроль. Матч був одностороннім, а кияни терпіли зі всіх сил, особливо після вилучення Шепелєва. Однак Динамо скористалося єдиним реальним шансом у другому таймі – гол Буяльського засвітив їм шлях в 1/16 фіналу.

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Наприкінці матчу Динамо шокувало Ренн – результат серйозно погіршив шанси бретонців на вихід з групи. На Роазон Парк цього вечора очевидно завітало Різдво, адже голкіпери обох команд зробили суперникам великі подарунки. Гол Буяльського з гострого кута приніс українцям неочікувану перемогу, які в той момент, здавалося, були у безвиході. А перше взяття воріт Динамо прийшло від Кендзьори, хоча ніхто не очікував від нього такого розкішного удару з 30 метрів.

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Ренн зіпсував собі свято і шанси на вихід з групи в одному з найкращих матчів за останні роки на Роазон Парк. Небо впало на голову Ренна. Величезне розчарування для команди. Господарі домінували, але були зовсім неефективними перед чужими воротами.

Гравець матчу – Микита Бурда. Ренн не забив вдруге через незграбність своїх форвардів, а також через цього центрального захисника, який продемонстрував дуже надійний футбол. Зокрема, виграв дві важливі дуелі в Сарра.

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