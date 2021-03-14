"Был такой период, когда были неудачные матчи: с Динамо, с Рухом. На это были причины, ведь после Кубка с Динамо игроки были "пустые". Сегодня настроились и выглядели агрессивно. Где-то, возможно, и повезло, что быстрые мячи оформили.

Мариуполь – Колос – 1:4 – видео голов и обзор матча

Судейство? Я критикую арбитров, но только после просмотра момента. Много пенальти в ворота наших соперников? Да, общественность обсуждает, я слышал, что Цыганик что-то там хочет от меня услышать. Но никто не говорит, что в наши ворота было назначено 10 пенальти. Забывают об этом.

Разбирайтесь с судьями, какие к команде вопросы? Нам не бить пенальти, что ли? Не я же их назначаю", – сказал Костышин в эфире ТК Футбол.

К слову, Колос после 18-ти сыгранных туров расположился на 6 месте, имея в своем активе 26 очков.

Колос разгромил Мариуполь благодаря перформансу Дениса Костишина – безвыигрышная серия азовцев достигла восьми матчей