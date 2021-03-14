"Разбирайтесь с судьями, какие к Колосу вопросы?": эмоциональный Костышин – о Мариуполе, пенальти и "просьбе" Цыганыка
Главный тренер Колоса Руслан Костышин эмоционально высказался относительно уверенной победы над Мариуполем (4:1).
"Был такой период, когда были неудачные матчи: с Динамо, с Рухом. На это были причины, ведь после Кубка с Динамо игроки были "пустые". Сегодня настроились и выглядели агрессивно. Где-то, возможно, и повезло, что быстрые мячи оформили.
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Судейство? Я критикую арбитров, но только после просмотра момента. Много пенальти в ворота наших соперников? Да, общественность обсуждает, я слышал, что Цыганик что-то там хочет от меня услышать. Но никто не говорит, что в наши ворота было назначено 10 пенальти. Забывают об этом.
Разбирайтесь с судьями, какие к команде вопросы? Нам не бить пенальти, что ли? Не я же их назначаю", – сказал Костышин в эфире ТК Футбол.
К слову, Колос после 18-ти сыгранных туров расположился на 6 месте, имея в своем активе 26 очков.
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