"Розбирайтесь із суддями, які до Колоса питання?": емоційний Костишин – про Маріуполь, пенальті та "прохання" Циганика
Головний тренер Колоса Руслан Костишин емоційно висловився щодо впевненої перемоги над Маріуполем (4:1).
"Був такий період, коли були невдалі матчі: з Динамо, з Рухом. На це були причини, адже після Кубка з Динамо гравці були "порожні". Сьогодні налаштувалися і виглядали агресивно. Десь, можливо, і пощастило, що швидкі голи оформили.
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Суддівство? Я критикую арбітрів, але тільки після перегляду моменту. Багато пенальті у ворота наших суперників? Так, громадськість обговорює, я чув, що Циганик щось там хоче від мене почути. Але ніхто не каже, що в наші ворота призначили 10 пенальті. Забувають про це.
Розбирайтесь із суддями, які до команди питання? Нам не бити пенальті, чи що? Не я ж їх призначаю", – сказав Костишин в ефірі ТК Футбол.
До слова, Колос після 18-ти зіграних турів розташувався на 6 місці, маючи у своєму активі 26 очок.
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