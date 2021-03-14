"Був такий період, коли були невдалі матчі: з Динамо, з Рухом. На це були причини, адже після Кубка з Динамо гравці були "порожні". Сьогодні налаштувалися і виглядали агресивно. Десь, можливо, і пощастило, що швидкі голи оформили.

Маріуполь – Колос – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Суддівство? Я критикую арбітрів, але тільки після перегляду моменту. Багато пенальті у ворота наших суперників? Так, громадськість обговорює, я чув, що Циганик щось там хоче від мене почути. Але ніхто не каже, що в наші ворота призначили 10 пенальті. Забувають про це.

Розбирайтесь із суддями, які до команди питання? Нам не бити пенальті, чи що? Не я ж їх призначаю", – сказав Костишин в ефірі ТК Футбол.

До слова, Колос після 18-ти зіграних турів розташувався на 6 місці, маючи у своєму активі 26 очок.

Колос розгромив Маріуполь завдяки перформансу Дениса Костишина – безвиграшна серія азовців досягнула восьми матчів