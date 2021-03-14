Мариуполь не знал побед в семи матчах подряд, проиграв шесть из них, хотя в новом году команда выглядела довольно симпатично. Во встрече с Колосом азовцы, конечно же, хотели оборвать печальную серию – тем более, что ковалёвцы в последних турах не смогли переиграть Рух и Ингулец. Проблемой выступало только поле, которое было домашним для подопечных Остапа Маркевича только формально. Из-за проблем с газоном в Мариуполе матч провели на стадионе в Ковалёвке.

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Реальные хозяева очень агрессивно начали первый тайм. Уже на 3-й минуте Кудрик парировал удар Антюха с левого края штрафной в ближний угол, а на 4-й Лысенко головой замкнул навес на линию вратарской – мяч влетел в сетку, но гол отменили из-за офсайда. Не беда! Уже через минуту Колос забил чистый гол: Костышин выпрыгнул и переправил навес с левого фланга на правый край штрафной, а Чурко оттуда пробил под дальнюю штангу – 0:1!

Мариуполь ожил в середине первого тайма, потеряв несколько моментов. Так, на 16-й минуте Бондаренко пробивал с острого угла, а на 17-й Топалов выстрелил из правой половины штрафной – Кучерук парировал. На 27-й же Кулаков ворвался на левый край и пробил под ближнюю штангу – Кучерук снова спас Колос. Наказание за расточительность прилетело уже через две минуты: Ореховский выполнил подачу с левого фланга, а Денис Костышин точным ударом головой прошил Кудрика – 0:2!

В последней трети первого тайма особого футбола не было. Игроки обеих команд получали небольшие повреждения и фолили, а Чурко из-за травмы вынужден был покинуть поле уже на 40-й минуте. Колос мог забить только перед перерывом, когда свежему Ильину дали принять мяч на правом углу вратарской, но попасть в ворота с такой позиции ему не удалось. За это Мариуполь наказал в компенсированное время: Стасюк выполнил классную подачу с левого фланга, а Бондаренко в прыжке рыбкой замкнул – 1:2!

На второй тайм у гостей были большие надежды. Остап Маркевич даже бросил в бой Кащука, однако уже через две минуты после возобновления игры Кудрик подложил партнерам свинью – он вышел на перехват подачи с углового, но выбил мяч перед собой. Новак тут же поймал отскок и расстрелял ворота. 1:3!

Остап Маркевич сразу выпустил Очеретько и Драмбаева, однако уже на 56-й минуте все было завершено: Костышин выполнил навес с углового, а Лысенко головой направил сферу в дальнюю девятку – 1:4! После этого интрига относительно победителя встречи была закрыта. Таким образом, Денис стал MVP встречи, оформив два ассиста и гол. После этого интрига относительно победителя встречи была закрыта.

В заключительной трети матча игра проходила на встречных курсах в высоком темпе. Мариуполь неплохо работал с мячом, но практически не заострял – за 34 минуты можно было вспомнить только два дальних удара в исполнении Очеретько. Один оказался неточным, а другой спокойно поймал Кучерук. Колос же мог довести счет до неприличного на 78-й минуте, когда после удара Антюха с рикошетом мяч едва не полетел за шиворот Кудрику. В конце концов, забить хотя бы еще один гол командам так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал крупную победу ковалёвцев.

Таким образом, Колос набрал 26 очков, поднявшись на шестую позицию в турнирной таблице. Мариуполь же довёл безвыигрышную серию до восьми матчей и остался на десятой строчке турнирной таблицы, имея в активе 17 зачётных баллов.

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