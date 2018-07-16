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Раванелли рассказал о задачах Арсенала на сезон 2018/19

17:32 46 Читати українською
Раванелли рассказал о задачах Арсенала на сезон 2018/19
Фабрицио Раванелли / фото из соцсетей

Наставник киевского Арсенала Раванелли раскрыл задачи команды на ближайший сезон.

По словам Раванелли, первоочередная цель команды - сохранить прописку в УПЛ.

"На данный момент наша главная задача – сохранить прописку в Премьер-лиге. На большее мы пока не замахиваемся. Поэтому чем выше будем в таблице, тем лучше, но главное – остаться по итогам сезона в элитном дивизионе.

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Скажу откровенно, на данный момент состав до конца не сформирован. Сейчас Арсенал укомплектован процентов на 80. Поэтому на сегодняшний день мы до первого тура еще не готовы, и до начала чемпионата нам еще нужно успеть проделать огромную работу", – цитирует Раванелли Сегодня.

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Фабрицио Раванелли Фабрицио Раванелли УПЛ Арсенал-Киев Арсенал-Киев
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