Раванеллі розповів про завдання Арсенала на сезон 2018/19

Наставник київського Арсенала Фабріціо Раванеллі розкрив завдання команди на найближчий сезон.

За словами Раванеллі, першочергова мета команди – зберегти прописку в УПЛ.

"На даний момент наше головне завдання – зберегти прописку в Прем'єр-лізі. На більше ми поки не замахуємося. Тому чим вище будемо в таблиці, тим краще, але головне – залишитися за підсумками сезону в елітному дивізіоні.

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Скажу відверто, на даний момент склад до кінця не сформований. Зараз Арсенал укомплектований відсотків на 80. Тому на сьогоднішній день ми до першого туру ще не готові, і до початку чемпіонату нам ще потрібно встигнути виконати величезну роботу", – цитує Раванеллі Сегодня.

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