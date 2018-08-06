Раванелли: Мы доминировали весь матч

Главный тренер Арсенала-Киев Фабрицио Раванелли поделился впечатлениями после матча против Мариуполя.

"Сегодня на поле была только одна команда – Арсенал-Киев. Мы доминировали весь матч, должны были забить много голов – как минимум, шесть или семь", – сказал Раванелли в эфире телеканала Футбол 1.

Арсенал-Киев – Мариуполь – 1:2 – видео голов и обзор матча

Стоит отметить, что весь второй тайм итальянец находился на трибунах – арбитр встречи Дмитрий Бондаренко удалил его со скамейки запасных в конце первого тайма.