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Раванелли: Мы доминировали весь матч

5 августа 23:47 27 Читати українською
Раванелли: Мы доминировали весь матч
Фабрицио Раванелли / фото из соцсетей

Главный тренер Арсенала-Киев Фабрицио Раванелли поделился впечатлениями после матча против Мариуполя.

"Сегодня на поле была только одна команда – Арсенал-Киев. Мы доминировали весь матч, должны были забить много голов – как минимум, шесть или семь", – сказал Раванелли в эфире телеканала Футбол 1.

Арсенал-Киев – Мариуполь – 1:2 – видео голов и обзор матча

Стоит отметить, что весь второй тайм итальянец находился на трибунах – арбитр встречи Дмитрий Бондаренко удалил его со скамейки запасных в конце первого тайма.

Украина3 тур

Арсенал-Киев - Мариуполь: Воскресенье 05 августа 2018

Арсенал-Киев
Матч окончен
1 : 2
Мариуполь
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Теги
Арсенал-Киев - Мариуполь Фабрицио Раванелли Фабрицио Раванелли Арсенал-Киев Арсенал-Киев
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