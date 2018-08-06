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Раванеллі: Ми домінували весь матч

5 серпня 23:47 73 Читать на русском
Раванеллі: Ми домінували весь матч
Фабріціо Раванеллі / фото із соцмереж

Головний тренер Арсенала-Київ Фабріціо Раванеллі поділився враженнями після матчу проти Маріуполя.

"Сьогодні на полі була тільки одна команда – Арсенал-Київ. Ми домінували весь матч, повинні були забити багато голів – як мінімум, шість або сім", – сказав Раванеллі в ефірі телеканалу Футбол 1.

Арсенал-Київ – Маріуполь – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Варто зазначити, що увесь другий тайм італієць перебував на трибунах – арбітр зустрічі Дмитро Бондаренко вилучив його з лави запасних наприкінці першого тайму.

Україна3 тур

Арсенал-Київ - Маріуполь: Неділя 05 серпня 2018

Арсенал-Київ
Матч завершено
1 : 2
Маріуполь
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Теги
Арсенал-Київ - Маріуполь Фабріціо Раванеллі Фабріціо Раванеллі Арсенал-Київ Арсенал-Київ
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