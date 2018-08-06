Арсенал-Киев – Мариуполь – 1:2 – видео голов и обзор матча

Мариуполь на выезде победил Арсенал-Киев в матче 3-го тура чемпионата Украины.

Лола вывел Арсенал-Киев вперед на 22 минуте матча. Через пятнадцать минут Руслан Фомин с пенальти сначала сравнял счет, а в конце первого тайма Андрей Борячу вывел приазовцев вперед.

Мариуполь на выезде победил Арсенал-Киев

После этого матча Мариуполь с тремя очками поднялся на 11 позицию в турнирной таблице, а Арсенал-Киев с нулем в графе очков продолжает замыкать турнирную таблицу.

Чемпионат Украины, 3-й тур

Арсенал-Киев – Мариуполь – 1:2

Голы: Лола, 22 – Фомин, 36 (пен), Борячук, 44