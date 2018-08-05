Мариуполь на выезде победил Арсенал-Киев

Мариуполь одержал волевую победу над Арсеналом-Киев в матче 3-го тура УПЛ.

Арсенал-Киев к матчу против Мариуполя имел ноль в графе очков и забитых голов, но после игры против уставшей команды Бабича один из показателей подопечных Раванелли улучшился – впрочем, явно не тот, о котором бы мечтал итальянский тренер в этой ситуации.

Арсенал-Киев активно провёл первый тайм, нанеся целых девять ударов за 45 минут, в то время как азовцы нанесли всего два. Впрочем, если считать удары в створ, то огромное преимущество киевлян сокращалась до 4:2, а если по голам – становилось совсем грустно, хотя начиналось всё неплохо. На 22-й минуте Лола забил первый гол Арсенала-Киев в текущем сезоне, замкнув прострел с правого края штрафной ударом с линии вратарской – 1:0! Впрочем, уже через 13 минут Николич умудрился сфолить в собственной штрафной при подаче с углового – да ещё и желтую карточку за это получить. Руслан Фомин, как и в матче против Юргордена, с "точки" был безжалостным – 1:1. Ну а вишенкой на торте грусти Арсенала-Киев стал гол Борячука "в раздевалку", забитый после киевского же углового: одной длинной передачей азовцы выскочили в контратаку 2 в 1, которая после досадного падения Дубинчака превратилась на 2 в 0 (если не вспоминать про голкипера). Андрей Борячук уверенно реализовал выход один на один и вывел Мариуполь вперёд.

Во втором тайме голов забито не было, хотя Мариуполь вообще отказался от контригры. Показательной была статистика ударов во втором тайме – 7:0 в пользу Арсенала-Киев. Впрочем, превратить хотя бы один из этих выстрелов во взятие ворот подопечные Раванелли так и не смогли. Финальный свисток зафиксировал волевую победу команды Александра Бабича, которая в чемпионате стала первой с апреля. Мариуполь с тремя очками поднялся на 11 позицию, а Арсенал-Киев с нулем в графе очков продолжает замыкать турнирную таблицу.

Чемпионат Украины, 3-й тур

Арсенал-Киев – Мариуполь – 1:2

Голы: Лола, 22 – Фомин, 36 (пен), Борячук, 44