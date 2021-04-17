Бывший полузащитник Зари и Таврии Илья Галюза уверен, что для "горняков" еще не все потеряно в чемпионате Украины.

"Будут играть два гранда, два лидера. У Динамо есть отрыв, поэтому стратегия на игру будет немного отличаться. Динамо устроит и ничья, а Шахтеру нужно только побеждать.

"Коллективная безответственность": Грозный указал на вопиющие проблемы Динамо и Шахтера накануне Классического

Расстояние в 7 очков можно ликвидировать, есть еще несколько туров. Ключевым у Динамо будет отсутствие Сидорчука и, скорее всего, Забарного. Большой плюс для Шахтера – возвращение Степаненко. Контроль мяча в центре поля будет ключевым. Думаю, что забьют обе команды", – сказал Галюза в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, встреча между грандами украинского футбола состоится уже сегодня, 17 апреля, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30. За 5 туров до окончания чемпионата киевляне опережают "горняков" на 7 очков.

Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ