Колишній півзахисник Зорі та Таврії Ілля Галюза впевнений, що для "гірників" ще не все втрачено у чемпіонаті України.

"Будуть грати два гранди, два лідери. У Динамо є відрив, тому стратегія на гру буде трохи відрізнятися. Динамо влаштує і нічия, а Шахтарю потрібно лише перемагати.

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Відстань у 7 очок можна ліквідувати, є ще кілька турів. Ключовим у Динамо буде відсутність Сидорчука і, швидше за все, Забарного. Великий плюс для Шахтаря – повернення Степаненка. Контроль м'яча в центрі поля буде ключовим. Думаю, що заб'ють обидві команди", – сказав Галюза у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, зустріч між грандами українського футболу відбудеться вже сьогодні, 17 квітня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30. За 5 турів до завершення чемпіонату кияни випереджають "гірників" на 7 очок.

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