Глава украинской Премьер-лиги Евгений Дикий очертил план возобновления турнира, который не проводится уже второй год подряд.

"Со следующего сезона стартует розыгрыш Кубка Украины. Как вы знаете, Суперкубок разыгрывается между победителем чемпионата Украины и обладателем Кубка.

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Поскольку в этом сезоне, который закончился, у нас Кубка Украины не было, соответственно, смысла проводить матч за Суперкубок тоже нет. Потому что между кем и кем он должен состояться? Первое и второе место чемпионата? Или первое и третье?

Да, мы планируем, что после окончания грядущего сезона мы обязательно проведем матч за Суперкубок. Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов проведения выставочных матчей. Если нам удастся это сделать, будет хорошо", – цитирует Дикого Informator.

Напомним, последним победителем турнира был донецкий Шахтер, который в сентябре 2021 года в финале одолел Динамо со счетом 3:0.

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