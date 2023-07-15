Очільник української Прем'єр-ліги Євген Дикий окреслив план відновлення турніру, який не проводиться вже другий рік поспіль.

"З наступного сезону стартує розіграш Кубка України. Як ви знаєте, Суперкубок розігрується між переможцем чемпіонату України та володарем Кубка.

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Оскільки цього сезону, який закінчився, у нас Кубка України не було, відповідно, сенсу проводити матч за Суперкубок теж немає. Бо між ким і ким він має відбутися? Перше та друге місце чемпіонату? Чи перше та третє?

Так, ми плануємо, що після закінчення прийдешнього сезону ми обов'язково проведемо матч за Суперкубок. Наразі ми розглядаємо декілька варіантів проведення виставкових матчів. Якщо нам вдасться це зробити, буде добре", – цитує Дикого Informator.

Нагадаємо, останнім переможцем турніру був донецький Шахтар, який у вересні 2021 року у фіналі здолав Динамо з рахунком 3:0.

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