Тест мочи и крови не обнаружил никаких следов алкоголя или тяжелых наркотиков в организме, сообщает Telam.

"Марадона совершил самоубийство", – скандальное заявление экс-врача легенды

Внимание полиции привлекли психотропные препараты, которые употреблял Марадона незадолго до смерти. Среди них были антидепрессанты, лекарства для борьбы с эпилепсией и алкогольной зависимостью. Они могли вызвать аритмию сердца и отек легких, который и стал причиной смерти Диего. Дополнительные подозрения падают на врачей – они небрежно отнеслись к прописыванию рецептов для Марадоны, за что рискуют оказаться на скамье подсудимых.

Напомним, неповторимый чемпион мира умер 25 ноября в возрасте 60 лет.

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