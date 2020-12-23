Тест сечі і крові не виявив жодних слідів алкоголю або важких наркотиків у організмі, повідомляє Telam.

"Марадона скоїв самогубство", – скандальна заява екс-лікаря легенди

Увагу поліції привернули психотропні препарати, які вживав Марадона незадовго до смерті. Серед них були антидепресанти, ліки для боротьби з епілепсією та алкогольною залежністю. Вони могли спричинити аритмію серця і набряк легенів, який і став причиною смерті Дієго. Додаткові підозри падають на лікарів – вони недбало поставилися до прописування рецептів для Марадони, за що ризикують опинитися на лаві підсудних.

Нагадаємо, неповторний чемпіон світу помер 25 листопада у віці 60 років.

AD10S: Дмитро Джулай – про Дієго Марадону