"Рассчитываем на помощь УЕФА": Зеленский провел переговоры с Чеферином
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом УЕФА Александером Чеферином.
"Провел телефонный разговор с президентом УЕФА Чеферином. Поблагодарил за солидарность с Украиной и принципиальную позицию, а также содействие в перезапуске УПЛ.
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Рассчитываем на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов", – написал Зеленский на своей странице в социальной сети Твиттер.
Напомним, 3 июля во время встречи с президентом международного олимпийского комитета Томасом Бахом Зеленским сообщил, что с начала полномасштабной войны погибли 89 украинских спортсменов, а 13 попали в плен.
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