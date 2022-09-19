"Провел телефонный разговор с президентом УЕФА Чеферином. Поблагодарил за солидарность с Украиной и принципиальную позицию, а также содействие в перезапуске УПЛ.

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Рассчитываем на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов", – написал Зеленский на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, 3 июля во время встречи с президентом международного олимпийского комитета Томасом Бахом Зеленским сообщил, что с начала полномасштабной войны погибли 89 украинских спортсменов, а 13 попали в плен.

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