Пленный оккупант "поддержал" Карпаты Львов – видео очередного триумфа ВСУ
06:30 - Читати українською
Прорыв Вооруженных сил Украины позволил захватить в плен немалое количество российских оккупантов. Некоторые из них уже выразили свою поддержку львовским Карпатам.
Представитель ультрас львовских Карпат на своей странице Facebook показал троих захваченных россиян.
"Яремчук похудел на 6 килограммов за первые недели войны", – Руй Кошта
Один из оккупантов был вынужден произнести "Львов Карпаты вперед" – украинский воин как раз держал в кадре шлем с эмблемой львовского клуба.
Заметим, что в рядах ВСУ немало бойцов, которые до начала войны активно болели за украинские клубы.
"У бардачок поклали 10 тисяч доларів": збірна України ночувала в аеропорту, фатальний пенальті наосліп, образа на Штанге
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter