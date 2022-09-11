Прорыв Вооруженных сил Украины позволил захватить в плен немалое количество российских оккупантов. Некоторые из них уже выразили свою поддержку львовским Карпатам.

Представитель ультрас львовских Карпат на своей странице Facebook показал троих захваченных россиян.

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Один из оккупантов был вынужден произнести "Львов Карпаты вперед" – украинский воин как раз держал в кадре шлем с эмблемой львовского клуба.

Заметим, что в рядах ВСУ немало бойцов, которые до начала войны активно болели за украинские клубы.

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