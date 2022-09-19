"Розраховуємо на допомогу УЄФА": Зеленський провів переговори з Чеферіном
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом УЄФА Александером Чеферіном.
"Провів телефонну розмову з президентом УЄФА Чеферіном. Подякував за солідарність з Україною та принципову позицію, а також за сприяння у перезапуску УПЛ.
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Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів", – написав Зеленський на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.
Нагадаємо, 3 липня під час зустрічі з президентом міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом Зеленський повідомив, що з початку повномасштабної війни загинули 89 українських спортсменів, а 13 потрапили в полон.
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