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Рашфорд встановив нове особисте досягнення в АПЛ

18:15 100 Читать на русском
Рашфорд встановив нове особисте досягнення в АПЛ
Поль Погба / соцмережі

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд побив особистий рекорд результативності в АПЛ.

Маркус Рашфорд відзначився у матчі 32 туру АПЛ проти Уотфорда. Цей гол став 11-м для нападника в сезоні 2018/19 в чемпіонаті.

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Англієць вперше в кар'єрі забив більше 10 голів у внутрішній першості протягом одного сезону. Нагадаємо, манкуніанці прагнуть продовжити контракт з гравцем.

Сам Рашфорд прагне залишитись у клубі після повноцінного призначення Уле Гуннара Сульшера на посаду головного тренера.

Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рекорди Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд
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