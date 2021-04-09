Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд в очередной раз забил в составе манкунианцев в еврокубках в текущем сезоне.

Гол Рашфорд в ворота Гранады стал восьмым для нападающего в еврокубках этого сезона, сообщает Squawka.

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По этому показателю он сравнялся с Роналду, который забил столько же за МЮ в сезоне 2007/08, и стал рекордсменом клуба – больше никто не забивал за один сезон в еврокубках в составе "красных дьяволов".

К слову, Рашфорд провел 47 матчей в составе Манчестер Юнайтед в текущем сезоне, отметившись 20 голами и 12 ассистов во всех турнирах.

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