Рашфорд повторив рекорд результативності Роналду в єврокубках у складі Манчестер Юнайтед
08:53 - Читать на русском
Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд вкотре забив у складі манкуніанців у єврокубках в поточному сезоні.
завершено
Маркус Рашфорд 31’
Бруну Фернандеш 90’
31’ Маркус Рашфорд
90’ Бруну Фернандеш
Гол Рашфорда у ворота Гранади став восьмим для нападника у єврокубках цього сезону, повідомляє Squawka.
Гранада – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу
За цим показником він зрівнявся з Роналду, який забив стільки ж за МЮ в сезоні 2007/08, та став рекордсменом клубу – більше ніхто не забивав за один сезон у єврокубках у складі "червоних дияволів".
До слова, Рашфорд провів 47 матчів у складі Манчестер Юнайтед в поточному сезоні, відзначившись 20 голами та 12 асистами в усіх турнірах.
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