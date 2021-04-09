Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд вкотре забив у складі манкуніанців у єврокубках в поточному сезоні.

Гол Рашфорда у ворота Гранади став восьмим для нападника у єврокубках цього сезону, повідомляє Squawka.

Гранада – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу

За цим показником він зрівнявся з Роналду, який забив стільки ж за МЮ в сезоні 2007/08, та став рекордсменом клубу – більше ніхто не забивав за один сезон у єврокубках у складі "червоних дияволів".

До слова, Рашфорд провів 47 матчів у складі Манчестер Юнайтед в поточному сезоні, відзначившись 20 голами та 12 асистами в усіх турнірах.

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