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Рашфорд подписал новый контракт с Манчестер Юнайтед

16:45 24 Читати українською
Рашфорд подписал новый контракт с Манчестер Юнайтед
Сульшер и Рашфорд / ФК Манчестер Юнайтед

Форвард английского Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд заключил новое соглашение с манкунианцами.

Молодой англичанин поставил подпись под новым контрактом с МЮ, сообщает официальный сайт клуба.

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По условиям нового договора Рашфорд может остаться на Олд Траффорд минимум до 2023 года. Кроме того, соглашением предусмотрена опция продления еще на год. Ожидается, что зарплата нападающего вырастет до 300 тысяч фунтов в неделю.

"Манчестер Юнайтед стал всем в моей жизни с тех пор, как я приехал сюда в возрасте семи лет. Этот клуб сформировал меня как игрока и личность, потому что это большая привилегия иметь возможность носить эту футболку.

Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь вернуть наш клуб туда, где он должен быть, и достичь успеха, которого заслуживают наши фанаты", – отметил в комментарии Рашфорд.

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Англия Главное Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд
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