Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд не поможет команде "трех львов" в ближайших матчах.

Маркус Рашфорд останется в лагере МЮ, несмотря на вызов в национальную команду Англии, сообщает The Athletic.

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24-летний нападающий решил сконцентрироваться на своем восстановлении после травмы плеча. Маркус вернулся на поле около месяца назад, но пока не смог отыграть матч полностью.

Англичане почти решили вопрос выхода в финальную часть ЧМ-2022. В ноябре подопечные Саутгейта проведут последние матчи квалификации против Албании и Сан-Марино.

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