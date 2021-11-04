Коуч "Трех львов" вызвал в ряды сборной 25 игроков, сообщает официальный твиттер команды.

УЕФА наказал сборную Англии за поведение фанатов в финале Евро-2020

В списке Саутгейта не нашлось место летнему новичку Манчестер Юнайтед Джейдону Санчо. Приобретенный за 85 млн евро вингер выпал из обоймы манкунианцев. Также не дождался вызова еще один крайний нападающий МЮ – Мейсон Гринвуд.

Вратари: Джонстон, Пикфорд, Рэмсдейл

Защитники: Александер-Арнольд, Чилвелл, Коуди, Джеймс, Магуайр, Мингз, Шоу, Стоунз, Уокер

Полузащитники: Беллингем, Хендерсон, Маунт, Филлипс, Райс, Уорд-Проуз

Линия атаки: Абрахам, Фоден, Грилиш, Кейн, Рашфорд, Сака, Стерлинг

В ноябре сборная Англии проведет два матча отбора к чемпионату мира-2022 – против Албании (12 ноября) и Сан-Марино (15 ноября). В группе I квалификации лидируют англичане (20 очков), далее следуют поляки (17 пунктов) и албанцы (15 баллов).