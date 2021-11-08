Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд не допоможе команді "трьох левів" у найближчих матчах.

Маркус Рашфорд залишиться у таборі МЮ, попри виклик у національну команду Англії, повідомляє The Athletic.

Саутгейт відмовився від зірки на 85 мільйонів на фінальні матчі кваліфікації до ЧС-2022

24-річний нападник вирішив сконцентруватись на своєму відновленні після травми плеча. Маркус повернувся на поле близько місяця тому, але поки не зміг відіграти матч повністю.

Англійці майже вирішили питання виходу до фінальної частини ЧС-2022. У листопаді підопічні Саутгейта проведуть останні матчі кваліфікації проти Албанії та Сан-Маріно.

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