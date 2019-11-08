Рашфорд и сбитые летчики Реала и Барселоны претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА объявил номинантов на приз лучшему игроку 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Четверо исполнителей претендуют на звание лучшего на этой неделе, сообщает официальный твиттер турнира.

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В частности, приз может достаться форварду Манчестер Юнайтед Маркусу Рашфорду (гол+пас в матче с Партизаном) или нападающему Истанбул Башакшехира Энцо Кривелли (дубль в выездной игре против Вольфсберга).

Также на награду претендуют два игрока, которые не оправдали возложенных на них надежд испанскиит грандами – экс-хавбек Реала Эстебан Гранеро (два ассиста за Эспаньол) и бывший форвард Барселоны Мунир Эль-Хаддади, оформивший хет-трик в поединке своей Севильи против Дюделанжа.

Голосование за номинантов проходит на официальном сайте УЕФА.

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️ Marcus Rashford

️ Esteban Granero

️ Enzo Crivelli

️ Munir El Hadadi#UEL | @HankookTireUSA — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 7, 2019

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