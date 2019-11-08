toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - СЕНТ-ЭТЬЕН ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

Рашфорд и сбитые летчики Реала и Барселоны претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

10:02 50 Читати українською
Рашфорд и сбитые летчики Реала и Барселоны претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Маркус Рашфорд / Reuters

УЕФА объявил номинантов на приз лучшему игроку 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Четверо исполнителей претендуют на звание лучшего на этой неделе, сообщает официальный твиттер турнира.

Гринвуд магическим финтом Зидана унизил Партизан – момент дня в Лиге Европы

В частности, приз может достаться форварду Манчестер Юнайтед Маркусу Рашфорду (гол+пас в матче с Партизаном) или нападающему Истанбул Башакшехира Энцо Кривелли (дубль в выездной игре против Вольфсберга).

Также на награду претендуют два игрока, которые не оправдали возложенных на них надежд испанскиит грандами – экс-хавбек Реала Эстебан Гранеро (два ассиста за Эспаньол) и бывший форвард Барселоны Мунир Эль-Хаддади, оформивший хет-трик в поединке своей Севильи против Дюделанжа.

Голосование за номинантов проходит на официальном сайте УЕФА.

Лига Европы: Манчестер Юнайтед разбил Партизан, Боруссия М на последних секундах вырвала победу у Ромы

blog_ava
Копенгаген – Динамо: послематчевая пресс-конференция Столе Сольбаккена
00:12
482
Теги
Эспаньол Эспаньол Севилья Севилья Лига Европы Эстебан Гранеро Эстебан Гранеро Мунир Эль-Хаддади Мунир Эль-Хаддади Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир Энцо Кривелли Энцо Кривелли Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
2
мин
Металлист 1925
18:30
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук