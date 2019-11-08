Гринвуд магическим финтом Зидана унизил Партизан – момент дня в Лиге Европы

Форвард английского Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд начинает оправдывать выданные ему авансы. Накануне юниор провел хороший поединок против белградского Партизана на групповом этапе Лиги Европы.

Технические навыки юного нападающего получили высокую оценку, а его финт признан моментом дня в ЛЕ. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.

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Гринвуд в одном из эпизодов поединка повторил легендарный скилл Зинедина Зидана. Он поворотом на 360 градусов оставил в дураках Слободана Урошевича, а потом еще и прокинул мяч мимо еще одного оппонента. Кроме этого, 18-летний форвард забил гол в первом тайме.

В сезоне 2019/20 Мейсон Гринвуд входит в основную обойму исполнителей команды Уле Гуннара Сульшера. В его активе 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.