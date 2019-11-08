Лига Европы Манчестер Юнайтед разбил Партизан, Боруссия М на последних секундах вырвала победу у Ромы

Состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы в квартетах J и L. Читайте отчет о матче Лиги Европы на сайте "Футбол 24".

Лига Европы 2019/20, 4-й тур

Группа J

Боруссия М – Рома – 2: 1

Голы: Фасио, 35, (аг.), Тюрам, 90+5 – Фасио, 64

Вольфсберг – Истанбул Башакшехир – 0:3

Голы: Вища, 73, Кривелли, 84, 87

Удаление: Рнич, 73

Группа K

Манчестер Юнайтед – Партизан – 3:0

Голы: Гринвуд, 22 Марсьяль, 33, Рашфорд, 49

Боруссия М героически победила Рому Фонсеки. Главным действующим лицом стал Федерико Фасио, который сначала срезал мяч в собственные ворота, а во втором тайме сравнял счет. Но во втором тайме немцы вырвали победу, Тюрам на 5 компенсированной минуте стал героем для Боруссии М.

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В другом матче группы J Истанбул Башакшехир разгромил Вольфсберг. Следует отметить, что преимущество к туркам пришло после удаления Рнича – сразу же отметился Вища. После этого Кривелли дублем добил Вольфсберг.

В матче группы K Манчестер Юнайтед разгромил Партизан. Счет открыл молодой Гринвуд, а дальше по голу в свой актив записали Рашфорд и Марсьяль. Таким образом, манкунианцы оформили выход в плей-офф, поскольку Партизан потерял возможность обогнать "красных дьяволов".

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