Футболистка женской сборной США Меган Рапино создала шедевр в матче за третье место на Олимпийских играх 2020.

Американки, которых считали фаворитами турнира, в поединке за бронзовые медали встречались с командой Австралии и выиграли со счетом 4:3.

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Первый мяч в этой встрече был забит уже на 8-й минуте. Сборная США получила право на угловой. Исполнять его взялась Меган Рапино. Она перехитрила вратаря и вместо подачи исполнила прямой удар – мяч пролетел под перекладиной и оказался в сетке.

К слову, в финале футбольного турнира Олимпиады среди женских сборных встретятся Швеция и Канада. Матч состоится в Токио завтра, 6 августа.

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