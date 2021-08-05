Футболістка жіночої збірної США Меган Рапіно створила шедевр у матчі за третє місце на Олімпійських іграх 2020.

Американки, яких вважали фаворитами турніру, в поєдинку за бронзові медалі зустрічалися з командою Австралії і виграли з рахунком 4:3.

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Перший м'яч у цій зустрічі був забитий уже на 8-й хвилині. Збірна США отримала право на кутовий. Виконувати його взялася Меган Рапіно. Вона перехитрила воротаря і замість подачі виконала прямий удар – м'яч пролетів під поперечиною і опинився в сітці.

До слова, у фіналі футбольного турніру Олімпіади серед жіночих збірних зустрінуться Швеція і Канада. Матч відбудеться в Токіо завтра, 6 серпня.

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