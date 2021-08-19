"Я немного посмотрел матч Рапида с Анортосисом. Хорошая команда, все-таки Австрия – как немцы. Все уверенно играют в обороне, физически сильные и не уступают в единоборствах.

Рапид Вена – Заря: стартовые составы и видеотрансляция матча плей-офф квалификации Лиги Европы

Мы играли и не с такими командами – Лестер, АЕК, Брага, Манчестер Юнайтед. Будет глупо, если я скажу, что кто-то боится. Шансы 50 на 50. Не скажу, что на бумаге кто-то из нас является фаворитом. Могло чуть повезти со жребием, но ничего страшного в этом не вижу. У нас уже есть опыт игры в еврокубках. Мы горим желанием попасть в групповой этап Лиги Европы", – заявил Кабаев в интервью Football Hub.

Заметим, первая встреча Рапида и Зари состоится уже сегодня, 19 августа. Стартовый свисток в Вене прозвучит в 22:00. Ответный матч запланирован на 26 августа.

Рапид Вена – Заря: анонс матча плей-офф квалификации Лиги Европы