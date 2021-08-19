"Я трохи подивився матч Рапіда з Анортосісом. Хороша команда, все-таки Австрія – як німці. Всі впевнено грають в обороні, фізично сильні і не поступаються в єдиноборствах.

Рапід Відень – Зоря: стартові склади та відеотрансляція матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи

Ми грали і не з такими командами – Лестер, АЕК, Брага, Манчестер Юнайтед. Буде нерозумно, якщо я скажу, що хтось боїться. Шанси 50 на 50. Не скажу, що на папері хтось із нас є фаворитом. Могло трохи пощастити з жеребом, але нічого страшного в цьому не бачу. У нас вже є досвід гри в єврокубках. Ми горимо бажанням потрапити в груповий етап Ліги Європи", – заявив Кабаєв в інтерв'ю Football Hub.

Зауважимо, перша зустріч Рапіда й Зорі відбудеться вже сьогодні, 19 серпня. Стартовий свисток у Відні пролунає о 22:00. Матч-відповідь запланований на 26 серпня.

Рапід Відень – Зоря: анонс матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи