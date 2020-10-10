"Об аренде я узнал совсем недавно – буквально несколько дней назад. Ранее планировалось, что на этот сезон я останусь в Динамо. Но очевидно, что шансов сыграть будет не так много. Тренер считает, что в моем возрасте очень нужна игровая практика, поэтому было принято решение об аренде. В Александрии я уже был, знал чего ожидать, следовательно выбрали этот вариант.

Александрия усилилась защитниками Динамо и Шахтера

Самые положительные впечатления в команде Шарана на меня произвели люди. Такого дружного коллектива, как один кулак, я еще не встречал. Меня сразу приняли очень тепло. Благодаря поддержке команды, я с самого начала чувствовал себя хорошо и уверенно.

Хочется играть и прогрессировать. В клубе есть все условия для этого. Я уверен, команда будет мне помогать, а я буду прилагать все усилия, чтобы быть полезным команде", – цитирует Вантуха официальный сайт Александрии.

Напомним, Роман – воспитанник львовского футбола. Окончил академию Динамо, где и начал профессиональную карьеру в составе юношеской команды. За главную команду пока не сыграл ни одного матча. С февраля по декабрь 2019 года выступал в аренде в Олимпике. Прошлый сезон провел в Александрии – в 18 матчах забил один гол и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

"Не було кумирів, крім батька": відверте інтерв'ю Владислава Шовковського