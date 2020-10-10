"Про оренду я дізнався зовсім недавно – буквально декілька днів тому. Раніше планувалося, що на цей сезон я залишуся в Динамо. Але очевидно, що шансів зіграти буде не так багато. Тренер вважає, що в моєму віці вкрай потрібна ігрова практика, тому було прийнято рішення про оренду. В Олександрії я вже був, знав чого очікувати, отже вибрали цей варіант.

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Найпозитивніші враження у команді Шарана на мене справили люди. Такого дружнього колективу, наче один кулак, я ще не зустрічав. Мене відразу прийняли дуже тепло. Завдяки підтримці команди, я з самого початку почував себе добре і впевнено.

Хочеться грати та прогресувати. У клубі є всі умови для цього. Я впевнений, команда мені допомагатиме, а я докладатиму всіх зусиль, щоб бути корисним команді", – цитує Вантуха офіційний сайт Олександрії.

Нагадаємо, Роман – вихованець львівського футболу. Закінчив академію Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру у складі юнацької команди. За головну команду поки не зіграв жодного матчу. З лютого по грудень 2019 року виступав у оренді в Олімпіку. Минулий сезон провів в Олександрії – у 18 матчах забив один гол і віддав одну результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.

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